Heracles geeft zege uit handen tegen Vitesse

Vitesse heeft op het nippertje een punt overgehouden aan het uitduel met Heracles Almelo, dat een overwicht niet kon uitbuiten: 1-1.

Heracles was de baas voor de pauze, maar verzilverde zijn kansen niet. Reuven Niemeijer zag een inzet gekeerd worden en kopte over, Robin Pröpper schoot voorlangs en doelman Remko Pasveer voorkwam op fraaie wijze dat Brahim Darri's pegel in de kruising verdween.