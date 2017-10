VN-vredesmissie Haïti officieel ten einde

Na 13 jaar komt er vandaag officieel een einde aan de VN-vredesmacht op Haïti. De Minustah-missie wordt opgevolgd door een veel kleinere politiemissie.

De vredestroepen werden in 2004 uitgezonden naar het eiland in de nasleep van de opstand tegen president Aristide. Het doel was de rust en veiligheid te herstellen.

In 2010 hielp Minustah bij de wederopbouw van de verwoestende aardbeving die het land trof. In dat jaar bleken Nepalese VN-troepen echter ook cholera naar Haïti te hebben gebracht: 50.000 mensen werden ziek, 9300 overleden en de reputatie van de VN was geschaad door de lakse reactie op de uitbraak.

Kleiner

De Minustah-missie telde aanvankelijk 4700 militairen, maar groeide ten tijde van de aardbeving uit tot meer dan 10.000 manschappen. De afgelopen jaren werd het aantal militairen al teruggeschroefd, deze maand waren er nog slechts zo'n honderd buitenlandse troepen in het land.

De politiemissie die Minustah opvolgt telt 1300 agenten en 350 burgers. Zij zullen de plaatselijke autoriteiten helpen bij het handhaven van de wet en de hervorming van het juridisch systeem.