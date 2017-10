Zorgcomplex Friesland ontruimd om brand

In Sint-Annaparochie ten noordwesten van Leeuwarden is een zorgcomplex ontruimd vanwege een brand. Het vuur ontstond in een aanleunwoning. Zeker dertien mensen zijn geƫvacueerd naar een ander zorgcentrum.

Het vuur ontstond rond middernacht door nog onbekende oorzaak op de derde verdieping van het gebouw. Het ging om een kleine brand, maar er was sprake van een grote rookontwikkeling.

De bewoner van het appartement waar de brand uitbrak had rook ingeademd, maar kon ter plekke worden behandeld. De woning liep wel veel rook- en waterschade op.

Er wordt gekeken wanneer de overige bewoners terug naar huis kunnen.