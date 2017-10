Duitse justitie klaagt Nederlander aan voor terrorisme

In Duitsland is een Nederlandse man van 56 aangeklaagd voor terrorisme. Het gaat om Musa A., een van de leiders van de extreem-linkse Turkse beweging DHKP-C. A. werd in december opgepakt in Hamburg en zit sinds die tijd vast. Hij is al op 28 september in staat van beschuldiging gesteld, zegt het landelijk parket.

Het "Revolutionair Volksbevrijdingsleger" DHKP-C wordt door de EU gezien als terroristische organisatie. Het lidmaatschap ervan is daarom strafbaar. De beweging wil volgens de Duitse justitie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding de westerse invloed in Turkije beëindigen en een socialistische staat stichten door middel van een gewapende revolutionaire strijd.

De organisatie wordt onder meer verantwoordelijk gehouden voor een aanslag op de Amerikaanse ambassade in Ankara. Ook pleegden leden de laatste jaren meerdere zelfmoordaanslagen.

Bekend is dat DHKP-C actief is in Nederland, België, Duitsland en Groot-Brittannië. Het Duitse Openbaar Ministerie zegt dat Musa A. als 'hoofd Europa' onder meer geld binnenhaalde voor de beweging. Ook zou hij betrokken zijn bij het regelen van valse paspoorten, wapensmokkel en het verstoppen van gezochte DHKP-C-leden.