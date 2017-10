'Dit was de allerliefste burgemeester die we hebben gehad'

Henk staat nog te wachten in de lange rij, die al de hele ochtend aanhoudt. Hij heeft een hart van bloemen gemaakt voor de overleden burgemeester. "Deze man had van mij 100 mogen worden, net als mijn vader", zegt hij duidelijk aangeslagen. "Hij was een topper. Een diamant die uit een ring is gevallen. Meer kan ik er niet over zeggen."

Desi is het daar helemaal mee eens. Trots draagt hij foto's bij zich van een ontmoeting met Van der Laan, vorig jaar juni. "Ik woon al 40 jaar in Amsterdam en heb al zo'n acht burgemeesters versleten, maar dit was echt de allerliefste."

Het Concertgebouw is nog tot 20.00 uur geopend voor iedereen die Van der Laan een laatste eer wil bewijzen. Morgen wordt hij in besloten kring begraven.