Beukeboom beter dan Wiggins? Hoe dan?

"Het wordt Beukeboom versus Wiggins. Ik begrijp de publieke opinie wel: wie is Dion Beukeboom en wat denkt hij in godsnaam te gaan doen? Maar in feite rijd je een uur tegen de klok. En je moet zo ver mogelijk komen."

Aan het woord is Dion Beukeboom, de hoofdrolspeler in een nieuwe werelduurrecordpoging. De 28-jarige baanrenner wil in augustus 2018 een aanval doen op het record van 54,526 kilometer, dat sinds 2015 op naam staat van Bradley Wiggins. Zijn begeleider Jim van den Berg heeft hem er inmiddels van overtuigd dat het haalbaar is. "We denken het record te kunnen verbeteren."