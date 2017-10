Na Delft viert ook Eindhoven feest in Solar Challenge

Het Solar Team Eindhoven heeft de wereldtitel zonneracen in de zogeheten cruiserklasse geprolongeerd. Auto Stella Vie kwam vandaag over de finishlijn in Adelaide. De voorsprong van Eindhoven is zo groot dat de keuring van zaterdag er niet meer toe doet.

De punten in de cruiserklasse worden in twee categorieën verdiend. Zuinigheid is de belangrijkste categorie. Er zijn tachtig punten voor het team dat de meeste mensen over het traject van Darwin naar Adelaide weet te vervoeren en daarvoor de minste energie nodig heeft. De concurrentie moet het doen met een percentage daarvan, afhankelijk van hun eigen zuinigheid.

In het tweede deel, waarbij de auto's op praktische zaken worden gekeurd, zijn twintig punten te verdienen.

"Aan de ene kant is het goed, want we hebben een auto gebouwd die beter presteert dan we zelf hadden gedacht", zegt Jelmer van de Wiel van het Solar Team Eindhoven. "Aan de andere kant willen we wel laten zien dat we nog veel meer in huis hebben dan het maken van een energiezuinige auto, namelijk een praktische auto die de mensen willen hebben."

'Trots'

Het Duitse Bochum, de nummer twee in het klassement, had tijdens de race minder mensen in de auto dan Eindhoven, maar verbruikte desondanks meer energie. Het team scoorde uiteindelijk 32 punten, onvoldoende dus om Eindhoven te achterhalen, zelfs als Bochum de practicality-keuring (waar gebruiksgemak en comfort worden getest) weet te winnen. "We gaan morgen nog wel voor de volle score tijdens de keuring, maar we hebben die score niet meer nodig en dat is wel zo prettig", zegt Beatrix Bos van het Solar Team Eindhoven.

"Het team is ontzettend trots en blij", aldus teammanager Wout Gubbels. "Het is extra mooi om alleen al op basis van de punten voor de meest superefficiënte auto te winnen."

Beide klassen van de World Solar Challenge zijn nu gewonnen door Nederlandse teams. Gisteren prolongeerde Nuon Solar Team uit Delft haar titel in de challengerklasse.