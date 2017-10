Huis Picasso voor de tweede keer verkocht aan dezelfde man

Vandaag volgde een tweede veiling. Er was tot ongenoegen van de verkoper maar één bieder geïnteresseerd in het landgoed in Mougins: Rayo Withanage. Hij bood 20,2 miljoen euro.

De rechter die de veiling overzag heeft Withanage twee maanden de tijd gegeven om de financiën voor de koop rond te krijgen. Als dat de zakenman niet lukt, mag Achmea weer op zoek naar een andere koper.

20,2 miljoen

Advocaat Maxime Van Rolleghem, die namens Achmea de verkoop afhandelt, zegt te hopen dat het dit keer wel goed komt. "We zijn al jaren met Withanage in gesprek. Laten we hopen dat hij nu wel over de eindstreep komt."

Van Rolleghem is wel teleurgesteld in de prijs die de villa oplevert. Hij zegt dat 20,2 miljoen euro echt een koopje is voor het complex met vijftien kamers en het landgoed van drie hectare dat erbij hoort. "Het is minimaal 30 miljoen euro waard", zegt Van Rolleghem.