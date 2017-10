Kinderen krijgen op steeds jongere leeftijd bankpas

Kinderen krijgen op steeds jongere leeftijd een bankpas. Was de middelbare school eerst nog het moment waar de meesten die pas kregen, nu is dat vaak al op de basisschool. En dat komt mede door de banken, die de minimumleeftijd voor een eigen pas steeds verder verlagen. Banken merken dat er vraag naar is. Bij ABN Amro en ING kun je al een rekening openen vanaf 0 jaar, en bij de Rabobank straks ook.

"De pinpas hoort er helemaal bij. Vanaf een jaar of twaalf heeft iedereen wel een rekening met een bijbehorende pinpas", zegt Gabriƫlla Bettonville van het Nibud. "Ouders hebben steeds minder contant geld in huis. En zakgeld geven via een rekening waar een pinpas aan is gekoppeld, is ook vooral makkelijk."

"Ik wilde er een, toen zijn we naar de site gegaan en hebben we er daar een aangemaakt", zegt Max (11). Sofia (9) is ook enthousiast. "Ik vind het handig omdat je in de winkel zelf kan betalen met je eigen pinpas." Ook Zoƫ (11) is tevreden. "Ik krijg nu 2 euro zakgeld per week, maar mijn moeder vergeet het altijd. En nu kan ze het gewoon op mijn pinpas zetten."