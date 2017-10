Woningmarkt oververhit, grootste prijsstijging in tijden

Door de krapte op de woningmarkt zijn ook in het derde kwartaal van dit jaar de huizenprijzen weer gestegen. Vergeleken met een jaar eerder gingen de prijzen gemiddeld met bijna 10 procent omhoog , meldt makelaarsvereniging NVM.

"De woningmarkt is op veel plaatsen oververhit, met name in de steden", zegt NVM-voorzitter Ger Jaarsma. In steden als Amsterdam, Delft en Leiden daalde het aantal verkochte huizen met ongeveer 15 procent, doordat er maar weinig op de markt kwamen. In heel Nederland verkochten NVM-makelaars 40.973 huizen, slechts een fractie meer dan de 40.895 in het derde kwartaal vorig jaar.

Leiden grootste stijger

In steden met een grote vraag naar huizen gingen de prijzen nog veel harder omhoog dan het landelijk gemiddelde. In Leiden stegen de prijzen dit kwartaal het hardst (+18,8% t.o.v. jaar eerder), daarna volgen Den Haag (+18%), Almere, (+17,5%) en Amsterdam (+17,1%).

Steeds meer woningen worden boven de vraagprijs gekocht. Afgelopen kwartaal ging het landelijk al om 1 op de 4 woningen. Een jaar eerder was dat nog 1 op de 7.

Onbereikbaar

Volgens de NVM worden woningen in de grote steden in de Randstad steeds onbereikbaarder voor mensen met een beperkt budget. De gemiddelde vraagprijs van een woning in Amsterdam is nu 506.000 euro. En het aantal verkochte huizen van maximaal 200.000 euro daalde er in een jaar met 67 procent.

Ook in Utrecht, Den Haag en Rotterdam worden steeds minder woningen van 2 ton of minder verkocht. "Huishoudens met een beperkte financiƫle armslag moeten hun heil zoeken in omliggende gebieden of moeten uitwijken naar de vrije huursector", aldus Jaarsma.

Starter de dupe

Vooral starters zijn de dupe van de gestegen prijzen, zegt de NVM. Beginners op de woningmarkt hebben vaak nog maar weinig spaargeld, terwijl ze door de strengere leennormen juist steeds meer eigen geld moeten inbrengen. Ook ondervinden ze steeds vaker concurrentie van beleggers, die vooral goedkopere woningen opkopen om te verhuren.