Toekomst van Oranje: de 20 grootste Nederlandse talenten

Timothy Fosu-Mensah (Crystal Palace - 19 jaar)

Timothy Fosu-Mensah vormt de toekomst van Oranje, maar ook al het heden. In augustus maakte de verdediger een verdienstelijk debuut in het Nederlands elftal in de met 4-0 verloren WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. Via Zeeburgia en Ajax kwam Fosu-Mensah in 2014 bij Manchester United terecht, waar hij in 2016 onder trainer Louis van Gaal zijn debuut in het eerste maakte. Dit seizoen is hij verhuurd aan Crystal Palace, Een prachtige tackle tegen Huddersfield Town was een fraai voorbeeld van zijn verdedigende klasse.