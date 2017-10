Trekt president Trump de VS terug uit de nucleaire deal met Iran?

"The worst deal ever." Zo noemde Trump herhaaldelijk het verdrag dat zijn voorganger Obama sloot met Iran over het kernprogramma van dat land. Al tijdens zijn verkiezingscampagne maakte de president er geen geheim van dat hij een hekel heeft aan de deal, die hij beschouwt als "een vernedering".

Donderdag houdt Trump naar verwachting een toespraak over de deal. Dan komen we te weten wat zijn plannen zijn met betrekking tot Iran. Wat kunnen we verwachten van die toespraak? Wat zijn Trumps mogelijkheden? En moeten wij in de EU ons zorgen maken?

De deal

Om de context van Trumps toespraak te begrijpen, moeten we terug naar 2015. Amerika sloot toen, samen met China, Rusland, de EU, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk een deal met de Iraanse regering. Een groot deel van de economische sancties tegen het land werd verlicht, waardoor de economie weer kon groeien. In ruil beloofde Iran zijn nucleaire programma drastisch in te perken.

Sinds de deal in januari 2016 in werking trad, controleert het Internationaal Atoomagentschap nauwlettend of Teheran zich aan de voorwaarden houdt. Tot nog toe is dat inderdaad het geval: uit inspecties is nooit gebleken dat Iran bezig is met het ontwikkelen van nucleaire wapens. Dat hebben ook Amerikaanse veiligheidsdiensten bevestigd.