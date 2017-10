Verdachten fipronilschandaal mogen onderzoek in vrijheid afwachten

De twee eigenaren van het Barneveldse bedrijf Chickfriend mogen het strafrechtelijk onderzoek naar hun verantwoordelijkheid voor het fipronilschandaal in de pluimveesector afwachten in vrijheid. Het is volgens de rechtbank in Zwolle niet meer van belang in het onderzoek dat ze langer in hechtenis blijven. De twee mannen, Martin van de B. en Mathijs IJ., zitten sinds 10 augustus vast. Ze blijven verdachten.

Chickfriend gebruikte het verboden middel fipronil om bloedluis te bestrijden bij kippen. Met het gebruik van het gif brachten zij volgens het Openbaar Ministerie de volksgezondheid in gevaar.

Op het hoogtepunt van de fipronilcrisis waren 258 bedrijven gesloten. Honderdduizenden kippen zijn geruimd en miljoenen eieren werden uit de winkelschappen gehaald. Honderden kippenboeren zitten nog steeds opgescheept met besmet mest.

Miljoenenschade

Pluimveebedrijven hebben door de ontdekking van de met fipronil besmette eieren naar schatting 33 miljoen euro schade geleden, meldde oud-staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. Bijna de helft van de schade werd veroorzaakt doordat bedrijven werden gesloten toen bleek dat het verboden bestrijdingsmiddel daar was gebruikt.