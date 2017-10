Bennett wint ook wandeletappe in Turkije

Sam Bennett heeft in de Ronde van Turkije ook de tweede etappe gewonnen. De Ier van de Bora-ploeg was in de rit van Kumluca naar Fethiye over 206 kilometer opnieuw de snelste in de sprint.

De renners leken er maar weinig zin in te hebben: in een slakkentempo reed het peloton langs de Zuid-Turkse kust. Toch werden de twee vluchters van de dag, de Italiaan Mirco Maestri en de Braziliaan Murilo Affonso, ruim op tijd gegrepen.

Een half uur later dan het langzaamste tijdschema zetten de sprinters zich in gang. Shane Archbold sleurde Bennett knap mee naar het wiel van concurrent Edward Theuns, waarna de kopman het werk met groot vertoon van macht afmaakte.

De beste Nederlander was, net als dinsdag, Boy van Poppel. De Trek-renner kwam als zestiende over de finish.