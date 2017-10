Onderzoek kliniek Michael P. nog zonder sporen richting Anne Faber

De Telegraaf meldde vanochtend dat Michael P. de beschikking had over een auto. Volgens de krant hebben diverse getuigen hem in Spakenburg zien rijden in de auto van zijn moeder. Die auto zou de politie in beslag hebben genomen, maar de politie wil dat niet bevestigen.

Op de dag dat Anne Faber verdween, 29 september, was de moeder van Michael jarig. Mogelijk heeft P. daarom op die dag verlof gekregen.

Groenonderhoud

P. werd maandag aangehouden in de kliniek in Den Dolder waar hij woonde en werd voorbereid op terugkeer in de maatschappij. De Gooi- en Eemlander schrijft dat hij in de kliniek werkzaam was bij de afdeling groenonderhoud.

De krant heeft dat gehoord van een gepensioneerde terreinbeheerder en zijn dochter. "Hij reed de hele dag buiten met zijn karretje, kende elke centimeter in het gebied."

De Telegraaf sprak met de man die samen met P. in 2010 verantwoordelijk was voor een aantal straatroven. Volgens deze Aart van Deuveren, die 4,5 jaar vastzat voor de straatroven, heeft P. een enorm drugsprobleem en is hij door zijn ouders enorm verwend.

Anne Faber verdween op 29 september. Ze was toen 's avonds een fietstocht gaan maken ten noordoosten van haar woonplaats Utrecht.