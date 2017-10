Messi schiet Argentinië met hattrick naar WK

Aan de hand van sterspeler Lionel Messi heeft Argentinië zich alsnog geplaatst voor het WK. De Argentijnen wonnen in de laatste kwalificatiewedstrijd met 1-3 van Ecuador. Messi was de grote man met drie doelpunten.

Er hing veel af van de wedstrijd in de Ecuadoraanse hoofdstad Quito. Argentinië stond zesde in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiepoule en dreigde het WK te missen. De Argentijnen begonnen het duel ook nog eens uitermate slecht: al na 47 seconden kwam Ecuador op voorsprong door een doelpunt van spits Roberto Ordóñez.

Het Argentinië van coach Jorge Sampaoli herstelde zich al in de eerste helft van die dramatische start. In de twaalfde minuut schoot Messi Argentinië naast Ecuador. Nog eens acht minuten later maakte de dribbelaar zijn tweede van de avond in het Atahualpa-stadion, dat op bijna drie kilometer hoogte ligt.