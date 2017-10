Robben zet punt achter interlandloopbaan

Robben maakte op 30 april 2003 zijn debuut in het Nederlands elftal in een oefeninterland tegen Portugal. Robben, destijds 19 jaar, kwam een klein kwartier voor het einde in het veld voor Marc Overmars. De Groninger kwam in totaal tot 96 interlands, waarin hij 37 keer scoorde, evenveel als Dennis Bergkamp.

Prijzen met Oranje won Robben niet, maar hij was er in 2010 wel heel dichtbij. In de WK-finale tegen Spanje ging hij na een uur spelen alleen op Iker Casillas af, maar de bal ging via de teen van de doelman naast, waarna de wereldtitel alsnog naar Spanje ging. Vier jaar later werd Robben met het Nederlands elftal derde op het WK in Brazilië.

'WK's 2010 en 2014 mooiste herinneringen'

De vleugelspits deed mee aan drie EK's (2004, 2008 en 2012) en drie WK's (2006, 2010 en 2014). "Ik ben trots en vereerd dat ik zes eindtoernooien heb mogen spelen", zei Robben.

"Die WK's in 2010 en 2014 zijn mijn mooiste herinneringen. We waren een hechte groep, een hecht team. Daar heb ik echt van genoten'', zei Robben. "Veertien jaar in Oranje is een lange tijd, het was mooi.''