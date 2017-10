Kliniek Den Dolder: we leven intens mee

De kliniek in Den Dolder waar de verdachte in de vermissingszaak rond Anne Faber wordt behandeld, wil in gesprek met de omwonenden. "We weten dat bij onze buren veel vragen en onzekerheden leven over wat er gebeurd is", staat in een verklaring van zorgorganisatie Altrecht waar de forensisch psychiatrische kliniek Aventurijn van verdachte Michael P. onder valt.

De bestuurders van de instelling zeggen dat ze zich realiseren, dat de zaak omwonenden raakt in hun directe leefomgeving. In een bijlage leggen ze uit hoe een forensische kliniek werkt, dat een patiƫnt bepaalde vrijheden krijgt en dat steeds wordt bekeken hoe hij daarmee omgaat.

Of iemand naar buiten mag is een zaak van justitie, de gevangenis en/of de reclassering. Buurtbewoners in Den Dolder willen dat de kliniek hen vertelt wanneer patiƫnten de straat op mogen.

Kamer P. doorzocht

Verdachte Michael P. zit vast voor het verkrachten van twee meisjes en voor een gewapende overval.

De politie is klaar met het doorzoeken van de kamer van de verdachte. Daar zijn geen nieuwe aanwijzingen gevonden. De zoektocht naar Anne Faber gaat morgen verder.