Delftse zonne-auto stevig aan kop in World Solar Challenge

Voor het Solar Team Twente verliep de dag een stuk moeilijker. Gisteravond kreeg het team een tijdstraf van dertig minuten opgelegd. De organisatie ontdekte op tv-beelden dat de Red Shift tijdens pauzes op een wit kleed werd gezet. Volgens de regels is het verboden om met behulp van reflecterende materialen meer zonlicht binnen te halen en de witte kleur zou volgens de organisatie voordeel opleveren. Het team tekende protest aan en mag gewoon doorrijden zo lang dat in behandeling is.

Aan het einde van de dag ontstond de nodige verwarring over dat protest. Volgens de organisatie had Twente nog niet betaald om het daadwerkelijk in behandeling te laten nemen. "We hebben ter plekke betaald en we hebben zelfs een betalingsbewijs. Daar moeten we dus heel zuinig op zijn", aldus een woordvoerder van het back-office team in Nederland.

Twente reed vandaag verder een prima race. Weliswaar werd het team ingehaald door het Amerikaanse Michigan, maar op hun beurt haalden de Twentenaren het Japanse Tokai weer in. De achterstand op de nummer 2 bedraagt nu twintig kilometer.

Eindhoven aan kop

Eindhoven gaat ondertussen onbedreigd aan de leiding in de Cruiserklasse, zeker nu de nummer twee in het klassement met pech is uitgevallen. Als enige auto rijdt de Stella Vie voortdurend met vijf personen rond. Dat levert zo veel punten op dat het team de zege op dit onderdeel amper meer kan ontlopen.

Het Duitse Bochum ligt weliswaar op kop, maar in de Cruiserklasse draait het om praktische voordelen, niet om snelheid. Helemaal gerust op de goede afloop is het team nog niet. "We zijn pas op de helft", klinkt het voorzichtig uit de mond van accountmanager Jessie Harm.

En die voorzichtigheid is ook wel logisch. Voor morgen wordt regen, veel bewolking en harde wind voorspeld. Dat wordt lastig rijden voor de chauffeurs en flink rekenen voor de strategen, die de snelheid van de auto bepalen aan de hand van de hoeveelheid zonlicht die onderweg kan worden opgepikt.