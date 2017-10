Regeerakkoord: omstreden 'aflosboete' op laatste moment aangepast

De nieuwe coalitie heeft op het laatste moment de plannen met het eigenwoning-forfait aangepast. De zogeheten wet-Hillen, waardoor mensen met een afgelost huis vrijgesteld waren van het forfait, wordt niet in twintig, maar in dertig jaar afgebouwd.

Toen de maatregel uitlekte, kwam er veel kritiek op. Het werd een boete op aflossen genoemd, terwijl de politiek er juist al jaren op aandringt dat mensen hun schuld aflossen.

VVD-leider Rutte zei in een toelichting dat hij ook niet blij is met de maatregel. Maar het belastingvoordeel moet volgens hem uiteindelijk wel verdwijnen. "Anders zou iedereen uiteindelijk onder de wet-Hillen vallen en dat is onbetaalbaar. Maar we gaan het nu in hele kleine stapjes doen."

Wijkagenten

Het nieuwe kabinet trekt structureel 267 miljoen euro extra uit voor onder meer wijkagenten. In het regeerakkoord staat dat de politie daarmee effectiever kan optreden.

Ook de bestrijding van cybercriminaliteit krijgt meer geld, zo'n 95 miljoen euro. Onder meer de inlichtingendiensten AIVD en MIVD en de NCTV krijgen meer mensen en technologie.

Een ander opvallend punt uit het zojuist gepresenteerd akkoord is dat nieuwbouwhuizen standaard geen gasaansluiting meer krijgen.

Embryo's selecteren op geslacht

Ook komt er een mogelijkheid om in heel specifieke gevallen embryo's te selecteren op geslacht. De maatregel is bedoeld voor ouders waarbij ernstige ziektes in de familie voorkomen, zoals erfelijke vormen van borstkanker of darmkanker.

Soms openbaart zo'n ziekte zich alleen bij jongetjes of alleen bij meisjes. In die gevallen komt er de mogelijkheid om als aanstaande ouders voor een kind met een bepaald geslacht te kiezen.