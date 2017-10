Winnen met zeven goals verschil: Oranje deed het twee keer sinds 1993

Oranje boekte in totaal zestien keer een overwinning met zeven treffers verschil. Zeven keer betrof het een vriendschappelijk duel.

Vier keer werd er met grote cijfers gewonnen in een WK-kwalificatiewedstrijd. Dat was tegen Noorwegen (9-0 in 1972), IJsland (8-1 in 1973), San Marino (7-0 in 1993) en Hongarije (8-1 in 2013).

Dick Advocaat zat bij een van die duels op de bank, dat was tegen San Marino in 1993. De grootste thuiszege van het Nederlands elftal onder Advocaat dateert van 19 november 2003, toen Schotland in de play-offs voor het EK met 6-0 werd verslagen.