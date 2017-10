Staking overheidspersoneel België, chaos op spoor verwacht

In België staakt het overheidspersoneel op grote schaal. Ook het spoorwegpersoneel valt daaronder, waardoor er op het spoor een chaos wordt verwacht. Ook Nederlanders die met de trein naar of door België reizen, moeten rekening houden met uitvallende treinen of veel vertraging. De spoorwegstaking begon gisteravond en duurt nog tot 22.00 uur vanavond.

De socialistische overheidsvakbond ACOD riep op tot de staking uit protest tegen de "stiefmoederlijke manier" waarop de Vlaamse en de federale regering de openbare sector behandelen. Volgens de vakbond wordt er te veel bezuinigd, en leidt dat tot personeelstekort en een te hoge werkdruk.

De afdeling spoorwegen van de ACOD zegt dat politici van regeringspartijen medewerkers van het spoorbedrijf bewust zwartmaken zodat ze het bedrijf kunnen privatiseren. De regering heeft daarvoor officieel geen plannen, maar zegt dat privatisering niet onbespreekbaar is.