Brand in rijtje woonhuizen in Epe

In Epe heeft brand gewoed in een rij huizen. Het vuur ontstond in een carport en sloeg over naar de woningen.

De twee middelste huizen van een woonblok van vier brandden uit. De brandweer heeft geprobeerd de twee hoekwoningen zoveel mogelijk te sparen. Inmiddels is het sein brand meester gegeven. De brandweer is nog aan het nablussen.

Niemand raakte gewond. Wel kwam er veel rook vrij. De gezinnen die in de huizen woonden, zijn opgevangen door de burgemeester. Er wordt vervangende woonruimte voor hen gezocht.

Over de oorzaak van de brand is niets bekend.