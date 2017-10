Lozano met elleboogblessure terug naar PSV

Hirving Lozano heeft het trainingskamp van de Mexicaanse nationale ploeg verlaten en keert vervroegd terug naar PSV.

De 22-jarige aanvaller, in de eredivisie al goed voor zes doelpunten, heeft na het WK-kwalificatieduel met Trinidad en Tobago (3-1 winst) tijdens een training een elleboogblessure opgelopen. Het is niet duidelijk hoe ernstig de kwetsuur is en hoe lang Lozano uit de roulatie zal zijn.

Na overleg met PSV heeft de Mexicaanse bond Lozano toestemming gegeven om af te reizen naar Nederland. Daardoor mist hij de wedstrijd tegen Honduras.