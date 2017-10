Servië naar WK, Ierland juicht en Wales rouwt

Servië heeft zich voor de tweede keer in zijn bestaan geplaatst voor het WK voetbal. Een 1-0 zege op het al uitgeschakelde Georgië bleek voldoende om groep D als eerste af te sluiten. Bij Wales vloeiden de tranen, toen een WK-ticket in de wedstrijd tegen Ierland niet veilig werd gesteld.

Toch duurde het lang voor het beslissende doelpunt viel. Aleksandar Prijovic zorgde pas diep in de tweede helft voor vreugde in Belgrado. Bij de Serviërs stonden onder anderen Nemanja Gudelj (ex-Ajax) en Dusan Tadic (ex-FC Groningen) in de basis. Filip Kostic viel vlak voor tijd in.

McClean goudhaantje voor Ierland

Wales, zonder de geblesseerde Gareth Bale, droomde van winst en daarmee zijn eerste WK-deelname sinds 1958, maar die droom werd ruw verstoord door Ierland.

De Ieren, één punt achter op Wales, moesten ook winnen in Cardiff om de tweede plek in de poule (en de play-offs) veilig te stellen en dat lukte zowaar: 0-1.

Na een beroerde eerste helft waren de Welshmen James Chester en Hal Robson-Kanu na rust dicht bij de openingstreffer. Opeens was het echter 0-1 voor Ierland. Jeff Hendrick ontfutselde Ashley Williams de bal, waarna James McClean scoorde en Wales in rouw dompelde.

Het al uitgeschakelde Oostenrijk wist op bezoek bij Moldavië nog drie punten aan het totaal toe te voegen. Louis Schaub kroonde zich tot matchwinner: 1-0.