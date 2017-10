Ronaldo, Messi of toch een ander? Dertig kanshebbers voor Ballon d'Or

Komt-ie weer in handen van Cristiano Ronaldo of Lionel Messi, zoals sinds 2008 al het geval is? Of krijgt de Ballon d'Or dit jaar dan eindelijk een andere eigenaar? De Portugees en de Argentijn staan in ieder geval wel weer op de zogenoemde shortlist van voetbaltijdschrift France Football, die deze verkiezing van Wereldvoetballer van het Jaar organiseert.

Na enkele jaren van samenwerking kiezen het Franse voetbalblad en wereldvoetbalbond FIFA sinds vorig jaar weer hun eigen beste voetballer van het jaar. De FIFA is inmiddels al tot drie genomineerden gekomen: Ronaldo, Messi of Neymar zal op 23 oktober in Londen tot Player of the Year worden gekroond.

France Football verscheen vandaag met een lijst van dertig man, waaruit journalisten hun keuze kunnen maken. Daarop prijken, net als vorig jaar, geen Nederlandse namen.

Zeven keer Real Madrid

Naast viervoudig winnaar en titelhouder Ronaldo en vijfvoudig uitverkorene Messi behoort ook de Braziliaan Neymar, die sinds zijn overgang van Barcelona naar Paris Saint-Germain als duurste voetballer ter wereld door het leven gaat, op de shortlist.

Frankrijk is met vier spelers het sterkst vertegenwoordigde land, terwijl Spanje, Brazilië en België ieder drie kanshebbers hebben. Real Madrid, dat vorig seizoen de Champions League won, is als club de hofleverancier met maar liefst zeven man.

Op 6 december wordt bekend wie de Ballon d'Or 2017 wint.