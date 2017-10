Nederland nu nog 'zonnekoning', maar moet alle zeilen bijzetten

Nederland zal volgens Sinke flink zijn best moeten doen om bij de koplopers te blijven als het gaat om de technologie om zonnecellen en zonnepanelen te produceren. "De markt voor zonne-energiesystemen is wereldwijd ongeveer 100 miljard euro per jaar. Maar de concurrentie is moordend. Het is dé sector van de 21ste eeuw en om mee te kunnen blijven doen, moeten we ons innovatiebeleid blijven versterken."

Bij die innovatie draait het onder meer om de ontwikkeling van zonne-energie op maat, zegt Sinke. "Het gaat erom dat we producten ontwikkelen waarbij de zonnecellen zijn geïntegreerd, in diverse vormen, maten en kleuren. Zo wordt het makkelijker om zonne-energie toepasbaar te maken in een dichtbevolkt land als Nederland."

Flinterdunne zonnefolie

Met dergelijke toepassingen zijn ze druk bezig bij Solliance in Eindhoven, een samenwerkingsverband van universiteiten en bedrijven op het gebied van zonnetechnologie. Het consortium ontwikkelt een flexibele en flinterdunne zonnefolie met perovskiet (een mineraal), die onder meer gebruikt kan worden op daken, auto's, maar ook op golfplaat en zelfs in kleding.

De verwachting is dat de folie over vijf jaar goedkoper geproduceerd kan worden dan de huidige zonnecellen. "Door deze sterke en flexibele zonnecellen te gebruiken in bouwmaterialen, creëer je een groot oppervlak en produceer je dus een heleboel energie", zegt Niels van Loon van Solliance.

"We ontwikkelen zonnecellen die zodanig zijn vormgegeven dat je straks bouwmaterialen hebt waarvan je niet ziet dat ze energie kunnen geven. Ze kunnen dan ook verwerkt worden in bijvoorbeeld vensterglas in woonhuizen of kantoren. Of je koopt bij de bouwmarkt een gevelelement met zonnecellen waar een stekker aan zit."