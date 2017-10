Formerende partijen willen nieuwe wet om jihadgangers langer vast te houden

Het nieuwe kabinet wil jihadgangers die terugkeren naar Nederland langer kunnen vasthouden.

Justitie heeft nu vaak moeite om bewijs te vinden voor eventuele misdaden die jihadgangers hebben begaan in Syriƫ. Dat is ingewikkeld en kost vaak veel tijd.

De formerende partijen willen daarom dat er een nieuwe wet komt die het mogelijk maakt om terugkeerders langer in voorlopige hechtenis te houden. Een rechter zal wel tussentijds toetsen of de hechtenis proportioneel is.

Om bewijs te verzamelen voor begane misdaden wil het aanstaande kabinet gaan samenwerken met internationale organisaties die werkzaam zijn in de gebieden waar Nederlandse jihadgangers actief zijn.