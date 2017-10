Duitsland wint ruim en breekt record

Duitsland heeft de WK-kwalificatiereeks zonder puntenverlies afgesloten. De wereldkampioen boekte in groep C tegen Azerbeidzjan zijn tiende opeenvolgende overwinning: 5-1.

De Duitsers, waar Ajacied Amin Younes twintig minuten voor tijd Thomas Müller verving, traden in Kaiserslautern aan met een veredeld B-elftal. Voor de uitkomst maakte dat niet uit, al ging het voor de rust tamelijk stroef.

Leon Goretzka opende wel de score met een prachtige hakbal, maar nog voor rust kreeg Ramil Sjejdajev zeeën van tijd om de 1-1 te maken.

In de tweede helft walsten de Duitsers over hun opponent heen en dat leverde een record op. Met 43 goals is Duitsland het meest trefzekere Europese land ooit in een kwalificatiereeks.

Spanje (42 doelpunten in aanloop naar het EK van 2000) raakte het record kwijt.