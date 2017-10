Vandaag zagen we de 'stille helft' van Catalonië. Waar waren zij deze week?

Uit peilingen bleek dat een groot gedeelte van de bevolking niets zag in onafhankelijkheid. "Het is moeilijk te zeggen in hoeverre het de afgelopen weken is veranderd, maar de verhouding tussen voor- en tegenstanders van afscheiding is eigenlijk altijd fifty-fifty geweest", zegt correspondent Rop Zoutberg. "Het aantal voorstanders van onafhankelijkheid leek zelfs wat te slinken."

In de aanloop naar het referendum lieten de tegenstanders nog wel wat van zich horen. Kunstenaars, artiesten en intellectuelen plaatsten paginagrote advertenties in grote kranten als El País, waarin ze de gang naar de stembus afkeurden. Maar tot grote acties kwam het niet. "We hebben de tegenstanders af en toe gehoord, maar nauwelijks gezien."

Scherper

De wensen van deze groep sneeuwden onder in het politieke drama dat zich de afgelopen week afspeelde. De straten werden vooral ingenomen door degenen die roepen om een eigen staat en hun Catalaanse vlaggen. Mensen die kritisch waren op roep om onafhankelijkheid, durfden dat eigenlijk niet echt te laten horen.

"De sfeer in Catalonië is op het moment zeer gespannen", vertelt Zoutberg. "De gebeurtenissen hebben geleid tot scheuren in gemeenschappen. Thuis en op de sportclub gaan mensen politieke discussies uit de weg. De tegenstellingen zijn scherper geworden."