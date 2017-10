Orkaan Nate aan land in de VS

Orkaan Nate heeft het Amerikaanse vasteland bereikt. De orkaan kwam aan land bij de monding van de Mississippi-rivier.

In de staten Louisiana, Mississippi en Alabama is uit voorzorg de noodtoestand uitgeroepen. Gouverneur Edwards van Louisiana zegt dat het water in kustgebieden tot ruim drie meter kan worden opgestuwd door het natuurgeweld. In sommige lager gelegen gebieden staan de straten nu al blank.

Avondklok

Waarschijnlijk trekt Nate langs de oostkant van New Orleans, waardoor de stad niet de volle laag krijgt. Er zijn wel uit voorzorg zo'n 2000 mensen geëvacueerd.

Ook andere kuststeden, zoals Gulfport en Biloxi, hebben maatregelen genomen. Hotels en casino's zijn uit voorzorg geëvacueerd.

Doden

Nate is een orkaan uit de eerste categorie, met maximumwindsnelheden van 140 kilometer per uur. Weerkundigen houden er rekening mee dat de orkaan nog in kracht toeneemt.

In Midden-Amerika heeft Nate, die toen nog een tropische storm was, zeker 22 levens geëist.