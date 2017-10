Nederlanders doen mee om podium bij Military van Boekelo

Tim Lips en Alice Naber-Lozeman kunnen terugkijken op een uitstekende derde dag tijdens de Military van Boekelo. Lips (op z'n paard Bayro) staat derde in het klassement en Naber-Lozeman (op Peter Parker) volgt op 0,6 strafpunten op de vierde plaats. Leider na de dressuur en de cross country is Tim Price uit Nieuw-Zeeland op z'n in Nederland gefokte paard Cekatinka.

Verregende dag

Ondanks de vele regenval en een zachte bodem konden ruiter en paard goed uit de voeten op het terrein in het Teesinks Bos. Zo'n zestigduizend paardenliefhebbers zagen Naber-Lozeman een foutloze cross rijden en bovendien ook nog eens snel. De amazone en haar paard Peter Parker liepen maar twee tellen boven de toegestane tijd van 10 minuten en 3 seconden. Tim Lips bleef ook foutloos, maar deed er met 10.19 veertien seconden langer over dan Naber-Lozeman. Daardoor viel Lips één plaatsje terug in het klassement, van twee naar drie. De Military in Boekelo is ook het decor voor het Nederlands kampioenschap eventing, dat nu nog heel spannend is.

De Chinees Alex Hua Tian, leider na de dressuur, zakte ook een plaats in het klassement ten faveure van Tim Price. De Nieuw-Zeelander staat er het beste voor met het afsluitende springparcours nog voor de boeg.