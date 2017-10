Aanvaller schiet bewakers koning Salman bij paleis neer

In Saudi-Arabië heeft een gewapende man twee bewakers van het koninklijk paleis in Jeddah doodgeschoten. De aanvaller reed in een auto tot aan de westelijke poort van het paleis en opende het vuur. Hij verwondde nog drie andere bewakers voordat hij werd doodgeschoten.

Volgens het Saudische ministerie van Binnenlandse Zaken is de aanvaller de 28-jarige Mansour al-Amri. Hij had kalasjnikovs en brandbommen bij zich. Amri heeft geen strafblad en voor zover bekend geen banden met extremistische groeperingen. Zijn motief is onduidelijk.

Koning was niet thuis

De koninklijke familie gebruikt het paleis in Jeddah voornamelijk in de zomer voor zakelijke aangelegenheden. Koning Salman was niet in het paleis op het moment van de aanval. Hij brengt een bezoek aan Rusland. Waar de kroonprins was, is niet bekend. Volgens de laatste berichten van de Saudische staatsmedia was hij de afgelopen dagen in Jeddah.

Tv-zender Al Jazeera meldt dat de Amerikaanse ambassade in Saudi-Arabië vanochtend een waarschuwing afgaf om de omgeving van het paleis te vermijden. Op sociale media circuleerden berichten over een ophanden zijnde aanslag.