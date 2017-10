WK-goud Paseka op sprong, 42-jarige Oezbeekse wordt vijfde

Maria Paseka heeft bij de WK turnen in Montreal met succes de wereldtitel op het onderdeel sprong verdedigd. De 22-jarige Russin verwees met 14,850 punten Jade Carey naar het zilver.

Paseka, die in Rio de Janeiro olympisch zilver won, kreeg voor haar eerste sprong (Cheng Fei) 14,700 punten en voor haar tweede sprong (Amanar) 15,000 punten.

Blikvanger in de finale was echter de liefst 42-jarige Oksana Tsjoesovitina, die vijfde werd. De Oezbeekse veroverde 26 jaar geleden bij de WK in Indianapolis al zilver op sprong en goud op vloer en werd een jaar later met het GOS olympisch kampioene. De overige zeven finalistes in Montreal waren toen nog niet geboren.