Amerikaanse werkgevers hoeven de pil niet meer te betalen

Werkgevers in de VS zijn vanaf nu niet meer verplicht bij te dragen aan de vergoeding voor anticonceptie van hun werknemers. Dat besloot de Amerikaanse regering gisteravond. In de wet staat dat werkgevers het vergoeden van voorbehoedsmiddelen, via de werkgeversbijdrage van de zorgverzekeringspremie, mogen weigeren als dat in strijd is met hun 'religieuze of morele overtuigingen'.

"Het is een vrijstelling voor een kleine groep mensen", zei Roger Severino, hoofd van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid. "Organisaties zouden de ruimte moeten hebben om hun religieuze identiteit uit te dragen." Volgens het ministerie zou het verschaffen van anticonceptie 'riskant seksueel gedrag' aanmoedigen bij jonge vrouwen.

Obamacare

Werkgevers moesten sinds 2010 de pil, nuvaring, spiraal of prikpil van hun werknemers vergoeden. Dat werd besloten als deel van de Affordable Care Act, beter bekend als Obamacare. Vanaf het begin van de invoering kreeg de wet veel kritiek. Zo werd de regering bijvoorbeeld aangeklaagd door de katholieke nonnenorde Little Sisters of the Poor en de grote Amerikaanse keten Hobby Lobby.

Ook president Trump keurde de regeling van zijn voorganger af. In zijn verkiezingscampagne beloofde hij zijn kiezers om de regeling af te schaffen zodra hij president zou zijn. Die belofte heeft hij nu ingelost.

De conservatieve achterban van de president prijst de beslissing. "Dit is een mijlpaal voor religieuze vrijheid", liet Paul Ryan, de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, opgetogen weten.