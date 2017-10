Bondscoach Luxemburg: natuurlijk willen we stunten tegen Zweden

Een of twee doelpunten of zelfs een gelijkspel van de Luxemburgers in Solna, een voorstad van Stockholm, zou voor Oranje daarom van grote waarde kunnen zijn. En waarom zou het niet kunnen?

Luxemburg stuntte vorige maand nog met een 0-0 gelijkspel tegen Frankrijk in Parijs. "Natuurlijk zullen we dat weer proberen, maar Zweden heeft een sterke ploeg met heel andere kwaliteiten dan Frankrijk", reageert bondscoach Luc Holtz van de Luxemburgers. "We moeten ons daarop instellen en dan zien we wel wat er gebeurt."