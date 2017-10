'Filmpje pakken' steeds vaker aan de rand van de stad, buiten het centrum

Horeca-ondernemers zijn evenmin blij met de blockbusterpaleizen. Zij vrezen minder bezoekers. Want een biertje in het centrum drinken na de film is er niet bij als je helemaal vanaf de rand van de stad moet komen.

Daarom staan gemeenten niet direct te springen om nieuwe megabioscopen aan de stadsgrenzen te laten bouwen. Zo was er in Den Haag discussie over de komst van de megabioscoop. Ook in Arnhem is de gemeenteraad nu verdeeld over de komst van zo'n complex.

Van der Aalst snapt de kritiek van ondernemers goed. "Het is precies dezelfde discussie zoals bij de grote winkelcentra en outlets." Aan de ene kant betekent het nieuwe economische bedrijvigheid, aan de andere kant is het maar de vraag in hoeverre het ten koste gaat van de bestaande bioscopen en horeca.