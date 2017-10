'Gestolen kinderen' Canada krijgen compensatie

Canada betaalt kinderen van inheemse volken die in de jaren 60, 70 en 80 door de autoriteiten bij hun ouders werden weggehaald een compensatie. Naar schatting 20.000 slachtoffers krijgen samen ruim 510 miljoen euro.

De kinderen van de inheemse volken Inuit, Métis en First Nations werden ondergebracht bij blanke Canadezen. Daardoor ging een belangrijk deel van hun kennis over hun oorspronkelijke cultuur en taal verloren. Omdat veel kinderen heel jong waren toen ze werden weggehaald, wisten ze vaak niet eens dat ze tot een inheems volk behoorden.

Australië

Het regeringsbeleid uit die tijd wordt wel het stelen van kinderen genoemd, vergelijkbaar met de gestolen generaties van Australië. Daar gebeurde tussen 1910 en 1970 hetzelfde met kinderen van Aboriginals.

De genoegdoening is specifiek bedoeld voor de kinderen die in de jaren 60 tot en met 80 geadopteerd werden door Canadese gezinnen. In die tijd was er een opleving in een beleid dat al anderhalve eeuw gaande was en in totaal naar schatting 150.000 inheemse kinderen trof.

De kinderen werden in internaten geplaatst, moesten zich bekeren tot het christendom en mochten hun moedertaal niet meer spreken. In 2008 maakte de vorige Canadese minister hier publiekelijk zijn excuses voor.