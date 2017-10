In de Europese WK-kwalificatiezone werd vrijdag gespeeld in de groepen D, G en I. Hieronder de samenvattingen van alle negen wedstrijden. Spanje was de grote winnaar van de avond, terwijl ook IJsland goede zaken deed.

Na Rusland, België, Engeland en Duitsland is ook Spanje, wereldkampioen in 2010, zeker van WK-deelname.