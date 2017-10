'Resten bestrijdingsmiddelen in driekwart van de honing'

In driekwart van de honing zitten resten van bestrijdingsmiddelen blijkt uit Zwitsers onderzoek. De onderzoekers verzamelden bijna tweehonderd honingmonsters vanuit de hele wereld. De gevonden concentraties zijn niet schadelijk voor mensen.

De onderzoekers vonden in de honing resten van de meest voorkomende bestrijdingsmiddelen, de zogenoemde neonicotinoïden. Planten die met de stoffen worden behandeld, nemen de middelen op. Via de planten en de de bijen komt het in de honing terecht.

Oriëntatie

Het effect van de bestrijdingsmiddelen op insecten is dat ze moeilijker voedsel vinden, zich lastiger kunnen oriënteren en minder eitjes produceren. Dat is ook een probleem voor de mens, omdat bijen onmisbaar zijn voor de bestuiving en dus de voedselvoorziening voor mensen

De onderzoekers adviseren aan overheden om nieuwe, strengere regels te maken voor het gebruik van de risicovolle bestrijdingsmiddelen. In 2013 verbood de Europese Unie de stof al in bepaalde sectoren vanwege de giftigheid voor bijen.