Turnbondscoach Wiersma: ontzettend balen, zeer teleurgesteld

Vorig jaar in Rio was het hosanna bij de Nederlandse turndames. Goud voor Sanne Wevers, de ploeg werd 7de in de teamfinale en Eythora Thorsdottir schreef historie met haar 9de plaats in de meerkampfinale.

Schril is het contrast met de prestaties op het WK in Montreal. De kwalificatiewedstrijd leverde Oranje geen enkele finaleplaats op.

Een dag later zit bondscoach Gerben Wiersma met gemengde gevoelens.

"Het is ontzettend balen, we zijn zeer teleurgesteld. Qua harde resultaten hadden we hier beter gewild en beter gekund. Maar we hebben ook benoemd wat er wél goed ging en wat de lessen zijn, zodat we die weer in ons voordeel kunnen buigen."