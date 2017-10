Vitesse lijdt verlies van ruim 10 miljoen euro

Vitesse heeft over het seizoen 2016-2017 een verlies van 10,2 miljoen euro geleden. De Arnhemse club maakte bekend dat het verlies daarmee 3,1 miljoen euro minder is dan in het voorgaande jaar.

Voor het huidige seizoen verwacht Vitesse een stijging aan inkomsten door deelname aan de Europa League en doordat de transferinkomsten van Yuning Zhang, Marvelous Nakamba en Eloy Room dan pas worden meegenomen.

"Met een dalend verlies ligt Vitesse op koers van de beoogde financiƫle planning", liet algemeen directeur Joost de Wit weten. Vitesse wil voor het komende jaar 'break even' draaien.