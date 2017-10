Argentinië nog altijd niet zeker van WK

De kans is nog altijd aanwezig dat Argentinië het WK in Rusland gaat missen. De verliezend finalist van het vorige WK in Brazilië kwam in de thuiswedstrijd tegen Peru, waar Feyenoorder Renato Tapia in de basis stond, niet verder dan 0-0.

Door het gelijke spel zakten de Argentijnen een plaatsje in de rangschikking en staan ze nu zesde. Een plek bij de eerste vier levert rechtstreekse plaatsing voor het WK op en de vijfde plek geeft recht op play-off-wedstrijden tegen Nieuw-Zeeland.