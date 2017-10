WK-kwalificatie: alle samenvattingen van 5 oktober

In de Europese WK-kwalificatiezone werd er vandaag in groepen C, E en F gespeeld. Hieronder de samenvattingen van alle negen wedstrijden, waarin twee landen zich verzekerden van een ticket voor het eindtoernooi volgend jaar in Rusland.

Na Rusland en België zijn ook Engeland en Duitsland zeker van WK-deelname.

Groep C

Noord-Ierland - Duitsland

Azerbeidzjan - Tsjechië

San Marino - Noorwegen