Basketballers Landstede verrassen met Supercup-zege

Landstede Basketbal heeft verrassend de Supercup veroverd. De Zwolse formatie was in Groningen te sterk voor Donar: 77-69.

Donar won afgelopen seizoen de landstitel én de beker, beide keren ten koste van Landstede. De Groningse ploeg begon het duel dan ook als favoriet, maar het speelde een moeizaam eerste kwart. Bij rust was er echter wel een voorsprong: 39-31, na een 17-21 achterstand.

Donar had echter zes zware Europese duels in de benen en het hoofdtoernooi van de Champions League maar net gemist. Landstede was zichtbaar fitter, gaf zich ook niet gewonnen en had na drie kwarten de rollen omgedraaid. De 58-52 voorsprong werd in het vierde kwart zelfs uitgebouwd tot 61-52.

Donar knokte zich op zijn beurt ook weer terug en kwam tot 63-64. De Zwollenaren lieten zich de eerste prijs uit de clubhistorie echter niet meer afpakken.