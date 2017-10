'Onze juffen en meesters mogen wel vaker staken, dan zijn wij lekker vrij'

Ter Veer snapt de staking van de leraren wel. "Ik heb geen enkel moment gedacht: 'oh, niet dit weer?'", vertelt ze. "Het is gewoon jammer dat ze nog een keer moeten staken en het niet in één keer gelukt is." Volgens Ter Veer is het wel belangrijk dat ouders de staking in hun achterhoofd houden. "Heel veel mensen maken van vandaag een leuk dagje uit. Ik hoop wel dat ze nadenken over de reden achter de staking, want de bewustwording ligt bij de ouders."

Ook bij sommige vestigingen van ING kwamen vandaag de kinderen aan de hand van de ouders binnen, alleen gingen ze daar richting de geïmproviseerde kinderopvang. Op zes locaties van de bank, verspreid door het land, worden 500 kinderen opgevangen. "Ik denk dat wij wel de grootste opvang van Nederland zijn vandaag", zegt woordvoerder Karin van der Pol. Het bedrijf slaat vandaag twee vliegen in een klap, vertelt ze. "We hebben de zorgen bij de ouders weg kunnen nemen en de kinderen kunnen nu ook eens de werkplek van hun vader of moeder zien."