Is Nederland het enige land van naam dat WK dreigt te missen?

Het hele volk is zich er inmiddels van doordrongen: deelname aan het WK in Rusland hangt aan een zijden draadje voor Oranje. Maar is Nederland het enige land van naam in Europa die het eindtoernooi dreigt mis te lopen?

België heeft zich al lang en breed gekwalificeerd, Duitsland is er dichtbij en ook Spanje kende, ondanks de aanwezigheid van Italië in de groep, geen problemen. Grote Europese landen gingen niet grof in de fout, maar sommige moeten er nog wel flink aan trekken de komende dagen.

Landen als Tsjechië, Oostenrijk en Roemenië lopen het WK zeker mis, maar dat is niet zo'n grote verrassing als de waarschijnlijke - schuine streep - mogelijke absentie van Oranje, drie jaar geleden nog derde op het WK.

Portugal nog geen ticket

Italië had dus de pech dat het Spanje trof in de groep. Het andere grote land dat zich nog zorgen moet maken is Portugal. De regerend Europees kampioen staat tweede in de groep, op drie punten achterstand van Zwitserland.

Tijdens de laatste speelronde in groep B ontvangen de Portugezen de Zwitsers echter en daardoor kan het gat precies gedicht worden.