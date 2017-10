Nieuwe coalitie: extra geld voor isolatie huurwoningen

De vier onderhandelende formatiepartijen willen woningcorporaties stimuleren om huurwoningen extra te isoleren of andere energiebesparende maatregelen te nemen.

Het is een van de maatregelen van de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie om de klimaatafspraken van Parijs na te komen. In het klimaatakkoord is afgesproken om wereldwijd de uitstoot van broeikasgassen en de opwarming van de aarde te verminderen.

Kritisch

Woningcorporaties moeten nu geld geven aan het rijk, de zogenoemde verhuurdersheffing. Het gaat in totaal om een bedrag van zo'n 1,7 miljard euro en de woningcorporaties zijn zeer kritisch over deze afdracht.

Het nieuwe kabinet is bereid te korten op die verhuurdersheffing als de woningcorporaties hun huurwoning extra isoleren, verduurzamen wordt het genoemd. Daarvoor is 100 miljoen euro beschikbaar.