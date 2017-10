Amerikaanse moeder in cel na weigeren vaccinatie voor zoon

In de Amerikaanse staat Michigan moet een moeder zeven dagen de cel in, omdat ze blijft weigeren haar zoon van 9 jaar te laten vaccineren.

De rechtbank had vorige week al besloten dat het kind moet worden gevaccineerd, maar de vrouw, die gescheiden is van de vader, bleef weigeren. Daarom is nu besloten om haar een week in de cel te zetten. De rechtbank heeft de vader tijdelijk de voogdij gegeven.

In Michigan is vaccinatie niet verplicht. Ouders mogen vanwege hun overtuiging besluiten om een kind niet te laten inenten.

Vader eiste vaccinatie

Dat de rechtbank in dit geval toch tot een verplichte inenting komt, is omdat de vrouw jaren geleden wel met haar ex-man heeft afgesproken om het kind te laten inenten.

De vrouw is inmiddels tegen vaccinatie, maar de vader stond erop dat zijn zoon, zoals afgesproken, zou worden ingeënt. De rechter gaf hem gelijk.

Tegen de rechtbank zei de moeder dat vaccinatie ingaat tegen haar overtuiging. "Ik zit liever achter de tralies voor waar ik in geloof, dan dat ik toegeef aan iets waar ik niet achter sta."

Niet naar school

Het nationaal informatiecentrum voor vaccinatie in de VS zegt tegen de BBC dat het niet voor het eerst is dat een ouder hiervoor in de cel belandt.

De federale overheid in de VS verplicht niet dat kinderen worden gevaccineerd. Wel kunnen scholen eisen dat de leerlingen ingeënt zijn. Volgens het informatiecentrum is dat ook de reden dat veel ouders die tegen vaccinatie zijn hun kinderen thuisonderwijs geven.