Grote brand in sporthal Burgum

In Burgum (Friesland) is vannacht een sporthal door brand verwoest. Het vuur werd 's avonds laat ontdekt. De brandweer rukte met veel mensen uit, maar kwam al snel tot de conclusie dat het gebouw niet meer te redden was.

Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio gaf een NL-Alert uit met de waarschuwing ramen en deuren dicht te houden.

Volgens Friese media ontstond de brand mogelijk in de kantine en werd het vuur ontdekt door een beveiliger. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.